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Mardin’de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Mardin'in Derik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına 9 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 19:48
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Mardin’de uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Mardin’de uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
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Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derik Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, uyuşturucu imal ve ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. Aramada 54 kilogram kubar esrar, 263 kök kenevir, 5,85 gram sentetik uyuşturucu, 2 uzun namlulu silah, 6 ruhsatsız av tüfeği, 7 tabanca ve silahlara ait 1636 fişek ile 19 cep telefonu ve uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor. (DHA)

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