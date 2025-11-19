Olay 17 Kasım'da Mardin'in Dargeçit ilçesinde Seyit Hasan Camisi önünde yaşandı. Silahlı saldırıya uğrayan İbrahim Dilek, hayatını kaybetti. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, Dilek'in cenazesi ailesi tarafından toprağa verildi.

Cinayetin aydınlatılması için özel ekip kuruldu. Ekip, ilçedeki tüm güvenlik ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. 6 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.