Mardinli Marilyn Monroe’yu dükkanında taciz ettiler. Yukarıdaki kamera adamın rezilliğini çekti

Kaynak: Haber Merkezi
Mardinli Marilyn Monroe’yu dükkanında taciz ettiler. Yukarıdaki kamera adamın rezilliğini çekti
Mardinli Marilyn Monroe’yu dükkanında bir şahsın taciz etmeye kalkışması tepkilere neden oldu. Bu olay sonrasında, "Yukarıdaki kamera adamın rezilliğini çekti" yorumu yapıldı.

Mardin'de yaşanan bir olayda yerel bir dükkan sahibi olan ve Mardinli Marilyn Monroe olarak bilinen kadın, kendisine yönelik taciz girişimine maruz kaldı.

Olay, kadının işlettiği dükkanın içinde gerçekleşti.

Tacize uğrayan kadın, şahsın kendisine dokunmasını engellemeye çalışarak "Dokunma" diye uyarıda bulundu.

Tacizci şahıs bu uyarıya anlam veremeyerek, “Niye?” diye karşılık verdi.

Kadın, şahsın davranışlarının kabul edilemez olduğunu belirtirken, şahıs ise “Ben sadece dokunacaktım.” diyerek kendini savunmaya çalışması tepkilere neden oldu.sonnnnnn.jpg

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NE OLMUŞTU?

Mardin'de, Marilyn Monroe'nun benzeri olarak ün kazanmış Melek Akarmut bu olay sonrasında merak konusu oldu.

Eşi nedeniyle Mardin'e taşınan Melek, burada 'Mardinli Marilyn' olarak tanınmaya başlamış ve bu ününü kullanarak 'Marilyn' adında bir sabun dükkanı açmıştı.

Melek'in bu girişimi, onun hem şehirdeki yeni yaşamına uyum sağlamasını hem de kendi işini kurmasını sağlayarak, Mardin'de kendine özgü bir kimlik oluşturmasına yardımcı olmuştu.

Bu başarı hikayesi, Melek'in cesaretini ve girişimci ruhunu yansıttığı biliniyor.

Mardinli Marilyn Monroe 'atlara eziyet yapılıyor' diye paylaşım yapmıştı dehşeti böyle yaşamıştı:

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