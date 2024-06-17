Marilyn Monroe intihar etmedi öldürüldü. Bu iddia tarihi değiştirir

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Marilyn Monroe intihar etmedi öldürüldü. Bu iddia tarihi değiştirir

Yazar Maureen Callaha’nın Kennedyler ile ilgili yazdığı kitapta Marilyn Monroe’nun ölümüyle ilgili inanılmaz iddialar yer aldı.

Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak gösterilen Marilyn Monroe’nun sır dolu ölümü yıllar geçmesine rağmen hala akıllarda soru işareti yaratıyor.

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5 Ağustos 1962 tarihinde Los Angeles'taki evinde 36 yaşındayken aşırı dozda ilaç kullanımı nedeniyle öldüğü bilinen efsaneyle ilgili bir iddia tüm dünyayı yerinden oynattı.

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Maureen Callaha’nın Kennedy’ler ile ilgili yazdığı ‘Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed' isimli kitapta yer alan ayrıntılar Monroe’nun ölümünün bir intihar değil cinayet olduğu yönünde.

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Kitaptan bir alıntı paylaşan İngiliz basınında çıkan haberlere göre, John F. Kennedy ve Bobby Kennedy’nin Monroe’nun ölümüyle bağlantılı olduğu iddia edildi.

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Marilyn'in hem Bobby (solda) hem de John F. Kennedy ile birlikte olduğu bilinen tek fotoğraf, 19 Mayıs 1962.

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Kitapta ünlü fotoğrafçı Bert Stern'in Vogue dergisi için yaptığı prodüksiyonun Marilyn'in ölmeden birkaç hafta önce yapıldığı ve şimdiye kadarki 'en cesur' çekim olduğu ortaya çıktı.

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