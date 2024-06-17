Mario Balotelli yine yaptı yapacağını

Dünya futboluna damga vuran isimlerden biri Mario Balotelli...

Inter'de adından söz ettirmeye başlayan, Manchester City, Milan, Liverpool'da forma giydikten sonra kariyeri düşüşe geçen 33 yaşındaki İtalyan yıldız yaptığı çılgınlıklarla adından çokça söz ettiriyor.

Yolu son olarak Süper Lig'e düşen Mario Balotelli, sezonu Adana Demirspor'da tamamlamıştı.

Şu anda tatilde olan Balotelli, sosyal medya paylaşımıyla yine güdem oldu.

Bir fil ile fotoğrafını yayınlayan Balotelli, "Hepimiz hayvanız ve birbirimizi seviyoruz" yorumunu yapıp, kalp emojisi kullandı.

Bu paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.