Mario Balotelli yine yaptı yapacağını

Kaynak: Haber Merkezi
Mario Balotelli yine yaptı yapacağını

İtalyan futbolunun çılgın çocuğu Mario Balotelli sosyal medya paylaşımıyla yine gündem oldu.

Dünya futboluna damga vuran isimlerden biri Mario Balotelli...

Inter'de adından söz ettirmeye başlayan, Manchester City, Milan, Liverpool'da forma giydikten sonra kariyeri düşüşe geçen 33 yaşındaki İtalyan yıldız yaptığı çılgınlıklarla adından çokça söz ettiriyor.

Yolu son olarak Süper Lig'e düşen Mario Balotelli, sezonu Adana Demirspor'da tamamlamıştı.

Şu anda tatilde olan Balotelli, sosyal medya paylaşımıyla yine güdem oldu.

Bir fil ile fotoğrafını yayınlayan Balotelli, "Hepimiz hayvanız ve birbirimizi seviyoruz" yorumunu yapıp, kalp emojisi kullandı.

Bu paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

gqscthtwkaaowx1.jpeg

İlgili Haberler
Wout Weghorst çılgınlığı. Kapış kapış satıldı
Wout Weghorst çılgınlığı. Kapış kapış satıldı
Türkiye Tayland'ı salladı
Son Haberler
Kazada ölen anne ve 2 çocuğu, son yolculuklarına uğurlandı Yerel Haberler
Kazada ölen anne ve 2 çocuğu, son yolculuklarına uğurlandı
Erdoğan'dan bayram günü 'Cumhur İttifakı' açıklaması Gündem
Erdoğan'dan bayram günü 'Cumhur İttifakı' açıklaması
Wout Weghorst çılgınlığı. Kapış kapış satıldı Spor
Wout Weghorst çılgınlığı. Kapış kapış satıldı
Yeniden Refah’tan CHP’ye miting çağrısı. ‘Siz yapın biz de katılalım’ Gündem
Yeniden Refah’tan CHP’ye miting çağrısı. ‘Siz yapın biz de katılalım’
Türkiye Tayland'ı salladı Spor
Türkiye Tayland'ı salladı
Karadeniz’de boğulan çocuğun cansız bedeni kıyıya vurdu Yerel Haberler
Karadeniz’de boğulan çocuğun cansız bedeni kıyıya vurdu