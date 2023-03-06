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Cenk Tosun Mario Gomez ile buluştu. Eyşan diyerek fotoğrafını paylaştı

Beşiktaş'ın forveti Cenk Tosun, Mario Gomez ile buluştu. İkilinin poz verdiği fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Haber Giriş: 6 Mart 2023 Pazartesi - 19:23
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Mario Gomez ile Cenk Tosun buluştu

Cenk Tosun Mario Gomez ile buluştu. Eyşan diyerek fotoğrafını paylaştı
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Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımdan eski takım arkadaşı Mario Gomez ile buluştu.

Cenk Tosun, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı ve "Eyşan, seni görmek güzeldi dostum" ifadesini kullandı.

Beşiktaşlı taraftarlar, golcü futbolcunun bu paylaşımına çok sayıda Beşiktaşlı taraftar ilgi gösterdi.

2015-2016 SEZONUNDA ŞAMPİYONLUK YAŞADIKLAR
2013-2014 sezonunda Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a katılan Cenk Tosun, sezonu 9 gol ile tamamlamasının ardından 2015-2016 sezonunda Mario Gomez'in de takıma katılmasıyla beraber Cenk Tosun'un hücumdaki rolü daha da ön plana çıktı. Tosun, 43 maçta 17 gol ve 6 asist yaptı. Gomez'in 41 maçta 28 gol ve 6 asistlik performansı ile kazanılan şampiyonluğun en büyük pay sahiplerinden biri oldular.

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