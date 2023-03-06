﻿Cenk Tosun Mario Gomez ile buluştu. Eyşan diyerek fotoğrafını paylaştı

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Cenk Tosun, siyah-beyazlı takımdan eski takım arkadaşı Mario Gomez ile buluştu.

Cenk Tosun, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı ve "Eyşan, seni görmek güzeldi dostum" ifadesini kullandı.

Beşiktaşlı taraftarlar, golcü futbolcunun bu paylaşımına çok sayıda Beşiktaşlı taraftar ilgi gösterdi.



2015-2016 SEZONUNDA ŞAMPİYONLUK YAŞADIKLAR

2013-2014 sezonunda Gaziantepspor'dan Beşiktaş'a katılan Cenk Tosun, sezonu 9 gol ile tamamlamasının ardından 2015-2016 sezonunda Mario Gomez'in de takıma katılmasıyla beraber Cenk Tosun'un hücumdaki rolü daha da ön plana çıktı. Tosun, 43 maçta 17 gol ve 6 asist yaptı. Gomez'in 41 maçta 28 gol ve 6 asistlik performansı ile kazanılan şampiyonluğun en büyük pay sahiplerinden biri oldular.