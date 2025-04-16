Mario Lemina'dan Aaron Boupendza'ya veda mesajı

Bir dönem Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza Çin'de yaşadığı apartmanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Ölümüyle futbol dünyasını şoke eden Boupendza için yakın arkadaşı Galatasaraylı oyuncu Mario Lemina veda mesajı yayınladı.

"BUGÜN ÖFKEM ÇOK BÜYÜK"

Mario Lemina "Huzur içinde yat Aaron. Çok yetenekli, çok neşeli biriydin. Tanrı büyüktür ve kalbini bilir. Bugün öfkem çok büyük. Kendilerine kardeş, dost veya başkaları diyen ve sana bu yönde öğüt veren kişiler, umarım en azından gidip anne ve babandan samimiyetle af dilerler. Çünkü bugün hepimiz suçluluk duygusunu hissediyoruz. Ruhun huzur içinde yatsın, Tanrı ailenin ve senin iyiliğini gerçekten isteyenlerin kalbini ferahlatsın." ifadelerini kullandı.