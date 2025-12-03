Süper Lig'in 14. haftası derbiye sahne oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya geldi ve mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Ligde ilk 2 sırada yer alan takımın mücadelesinin berabere bitmesi sonrası puan farkında değişen bir şey olmadı. Sarı-kırmızılılar 33 puana yükselerek liderliğini sürdürürken sarı-lacivertliler ise 32 puana yükseldi ve 2. sırada yer aldı.

Mario Lemina'dan Fenerbahçe derbisi sonrası mesaj - Resim : 1

Galatasaray'da Mario Lemina, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Sarı-kırmızılı ekibin paylaşımına hikayesinde yer veren Lemina şunları söyledi: "Türkiye'nin en iyi takımıyız. Bu bir gerçek. Bizi yıkmak için ne denerseniz deneyin! Biz güçlü bir aileyiz. Bu takım için fedakârlık yapacağız."

