Mark Rutte, NATO Genel Sekreterliğini Jens Stoltenberg'den resmen devraldı. Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen törende, Rutte görevi devraldığı için müttefiklerine teşekkür etti.

Hollanda'nın eski başbakanı olan Mark Rutte, Stoltenberg'e hitaben yaptığı konuşmada, "Örnek bir Genel Sekreter oldunuz. NATO bugün daha büyük, daha güçlü ve birleşik. Bu, büyük ölçüde sizin liderliğiniz sayesinde. Halefiniz için çıtayı yükselttiniz, ancak sağlam bir İttifak devralmamı sağladınız." dedi.

Rutte, NATO'yu geleceğin zorluklarına hazırlamaya kararlı olduğunu belirterek, önceliklerinin NATO'yu güçlü tutmak, kolektif savunmayı etkili ve güvenilir kılmak, savunma harcamalarını artırmak, Ukrayna'ya desteği artırmak ve NATO üyeliğine yaklaştırmak, AB ve Asya-Pasifik gibi böllerde ortaklarla işbirliğini geliştirmek olduğunu söyledi.

Rutte, "Güçlü ve bağımsız bir Ukrayna olmadan Avrupa'da kalıcı güvenlik olamaz." ifadesini kullandı. Stoltenberg ise Rutte'nin Hollanda'da dört koalisyon hükümetine liderlik ettiğini hatırlatarak, "Uzlaşma sağlamayı bildiğinizi gösterdiniz. Bu, NATO'da çok değerli bir şey. Ancak temel değerlerimizden taviz vermediğinizi de gösterdiniz." dedi.

Stoltenberg, personelle vedalaşmasının ardından uzun süre alkışlanarak karargahtan ayrıldı.