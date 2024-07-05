Mark Zuckerberg Bağımsızlık Günü’nü sörf yaparak kutladı

Kaynak: Haber Merkezi Sena Özkan
Mark Zuckerberg Bağımsızlık Günü’nü sörf yaparak kutladı

4 Temmuz Amerika Bağımsızlık Günü’nü kutlayan Mark Zuckerberg, sörf yaptığı anları sosyal medya takipçileriyle paylaştı. Video kısa sürede viral oldu ve yoğun ilgi gördü.

Amerika Birleşik Devletleri'nin 4 Temmuz Bağımsızlık Günü, ülke genelinde büyük coşkuyla kutlanırken, ünlü isimlerin paylaşımları da sosyal medyada ilgi odağı oldu. Bu isimlerden biri de Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg oldu.

Zuckerberg, Bağımsızlık Günü’nü sörf yaparak kutladı ve bu anları sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Videoda Zuckerberg’in dalgalarla dans ettiği anlar, kısa sürede binlerce kez izlendi ve paylaşıldı. Paylaşım, izleyenler tarafından büyük beğeni topladı ve pek çok yorum aldı.

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4 Temmuz, Amerika Birleşik Devletleri’nin 1776 yılında İngiltere’den bağımsızlığını ilan ettiği gün olarak kutlanıyor. Bu tarih, Amerikan Devrimi’nin önemli bir dönüm noktası olarak kabul ediliyor ve her yıl ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Havai fişek gösterileri, geçit törenleri, barbekü partileri ve aile buluşmaları, bu özel günün vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Zuckerberg’in bu özel günde yaptığı paylaşım, Amerika’nın bağımsızlık mücadelesini hatırlatırken, aynı zamanda bireysel özgürlüğün ve kutlama şekillerinin çeşitliliğini de gözler önüne serdi. Sosyal medya kullanıcıları, bu paylaşımla birlikte Zuckerberg'in farklı bir yönünü görme fırsatı buldu.

Bu özel günde birçok ünlü isim, kendi kutlama anılarını paylaşarak takipçilerine keyifli anlar yaşattı. Mark Zuckerberg'in sörf videosu da bu paylaşımlar arasında en çok dikkat çekenlerden biri oldu.

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