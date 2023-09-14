Market deposunda çıkan yangın korkuttu

Kahramanmaraş’ta yerel market zincirinin deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

KAYNAK: İHA
Market deposunda çıkan yangın korkuttu

Yangın, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde bulunan 8 katlı binanın altında bulunan bir yerel market zincirinde çıktı. Alınan bilgiye göre, market deposunun yanında bulunan klima alanında yaşanan elektrik arızası sonrası çıkan yangında dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

aw030598-01.jpgİhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangın ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol katına alındı.

aw030598-04.jpgYangın sonrası, market deposunda bulunan malzemeler zarar görürken, klimalar ise kullanılmaz hale geldi.

aw030598-05.jpgYangın ile soruşturma devam ediyor.

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