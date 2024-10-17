Marketlerde indirim etiketi yalan çıktı! Vatandaş soyuluyor iktidar seyrediyor

Ekonomik kriz sürerken özellikle market alışverişlerinde zorlanan vatandaşlar indirimleri yakından takip ediyor. Ancak son zamanlarda marketlerdeki indirim furyasında aldatma yaşandığı görüldü.

Gıda ve temizlik ürünlerinde sürekli fiyat artışları yaşanırken, bazı marketlerin indirim adı altında fiyatları yüksek tutmaya devam ettiği ortaya çıktı. İddialara göre, ürünlerinde yüzde 30 veya yüzde 44 indirim yaptığını belirten bazı marketler, aslında fiyatları diğer marketlerle aynı seviyede ya da daha pahalıya sunduğu belirtildi.

Vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılayan ürünlerde fahiş fiyat uygulayan firmalar, daha önce yapılan denetimlerde ağır para cezalarına çarptırılmıştı. Ancak alınan bu önlemler, fiyat etiketleri üzerindeki hileleri tamamen durdurmaya yetmedi. İndirim adı altında marketlerde fahiş fiyat uygulaması devam ediyor.

İNDİRİMLİ GÖSTERİP PAHALIYA SATIYOR

Bazı marketlerde "indirim" adıyla satışa sunulan ürünlerin fiyatları, farklı marketlerle karşılaştırıldığında daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Bu kapsamda örneğin, bir markette 475,95 TL olan 80’li bulaşık deterjanı, başka bir markette yüzde 30 indirimli olarak sunulmasına rağmen 569,73 TL’ye satıldığı görüldü. Bu da tüketiciye indirim adı altında 94 lira fazla ödeme yaptırıldığını gösteriyor.

Yine farklı şekilde, bir markette 299,95 TL olan 32’li tuvalet kağıdı, başka bir zincir markette yüzde 44 indirimli olarak gösterilmesine rağmen aslında 535,90 TL’den 299,90 TL’ye düşürülerek satıldığı görüldü.