Marketlerde satılan peynirlere yasak geliyor! Bakanlıktan yeni düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, peynir sektöründe yeni düzenlemelere imza atmaya hazırlanıyor. Peynir tebliği yazılmaya başlandı. İşte bu tebliğle, eritme peynirin geleneksel Türk peynirinin taklit edilmesiyle tüketicinin aldatılmasının önüne geçilmeye çalışılıyor.

Hazırlanan tebliğle birlikte eritme peynir etiketlerinde yazı boyutları büyütülecek. Çeşni oranı sınırlandırılacak.

Peynir Tebliğiyle birlikte, bundan sonra eritme peynire, ulum, örgü, çeçil gibi geleneksel peynirlerin şekli verilemeyecek. Peynirin kullanım amacıyla ilgili ifadeler paketin üzerinde kullanılması engellenecek.

ETİKETLERE YAZA AYARI

Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği'nde eritme peynir etiketindeki punto büyüklüğü en az 3 milimetre olacak. Peynirdeki çeşni oranı da bundan sonra yüzde 6 ile sınırlandırılacak.

YENİ YASAKLAR GELİYOR

Eritme peynirde, çeşni amaçlı kullanılan sert kabuklu meyveler, yağlı tohum ve tahıl gibi malzemeler ezme ve püre şeklindeki kullanılmalarına yeni tebliğle birlikte yasak getiriliyor. Tebliğle birlikte ambalajlardaki yazılara yeni standartlar getiriliyor. Eritme peynir üzerinde gıdanın adı yerine başka ifadeler kullanılması yasaklanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Nisan ayında gittiği düzenlemede, başka bir gıdanın adı anılarak, tadında, lezzetli ve keyfi gibi ifadelerin kullanılmasını yasaklamıştı.