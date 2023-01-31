Marketlerden sonra peynir ve terayağ fiyatları pazarda da cep yakmaya başladı. CHP’li Gürer: Peynir de lüks sofra gıdası oldu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bor ve Ulukışla ilçe pazarlarında peynir çeşitleri ile köy yapımı tereyağ satanlarla görüştü.

İlçe pazarlarını gezen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, peynir satışı yapan pazarcı esnafının sorunlarını dinledi. Satıcılar da müşterinin artan fiyatlar nedeni ile tezgaha bakıp geçtiğini anlatılar.

PEYNİR SATIŞI DÜŞTÜ

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’e satış yapamadıklarından yakınan peynir satıcıları, “Başta yem olmak üzere maliyet artışı nedeniyle süt inekleri kesime gitti ve süt üretimi azaldı. Böylece peynir üretimi de azaldı, hem maliyet artışı hem de üretimdeki sıkıntı, peynir fiyatlarının geçen yıla göre iki kat artmasına neden oldu. Alım gücü daralan vatandaş ise peynir alamıyor, alsa da eskisi gibi kilolarca değil gramla alıyor. Ev yapımı tereyağ fiyatı da geçen yılki fiyatını. İki katı. Peynir kalite ve üretim biçimine göre kilosu 200 liraya kadar çıktı, Tereyağ 170 liraya erişmiş durumda.” dedi.

100 LİRALIK PEYNİR 200 LİRA OLDU

Çeşitlerine göre 90 lira ila 200 lira arasında değişen fiyatlarla satılan peynirlerin fiyatlarını soranların çok olduğunu ancak alan vatandaş sayısının az olduğunu aktaran pazarcı esnafını dinleyen CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise “Fiyat artışları nedeniyle peynir satışları düşmesi özellikle sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi peyniri lüks hale getirdi. Süt üretimi azalması sütten mamül ürünler fiyatına yansıdı. Tereyağ fiyatıda arttı. Market fiyatına bakıp geçen vatandaş bir umutla ilçe pazarına geliyor ancak burada fiyatlar da alabilmesini olanaklı kılmıyor.” diye konuştu.

SİYASİ İKTİDAR UYARILARIMIZA KULAK TIKADI

Süt inekçiliğinde yaşanan yem başta bakım gider ve sorunları yıllardır anlattıklarını ve sorunun bu noktalara taşınacağını sürekli ifade ettiklerini anımsatan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Siyasi iktidar uyarılarımıza kulak tıkadı. Süt inekçiliğinde, başta yem olmak üzere son birkaç yıl içinde baş gösteren aşırı maliyet artışı, bu alanda sorunları da beraberinde getirdi. Veterineri, aşısı, vitamini, işçisi, bakımı, ahır giderleri artış hayvancılığı cazip olmaktan çıkarırken ,küçük işletmeleri ayakta durmada zorlanır oldu. Yetiştiriciler süt ineklerini kesime göndermek zorunda kalması süt mamüllerinde fiyatlar artmasına kapı aralandı. Böylece süt üretimi düştü. Süt üretimi düştüğü için süt mamulleri de fiyat artırdı çünkü süt üretimi azaldı ve fiyat artışları baş göstermeye başladı. Perşembe’nin gelişi çarşambadan belliydi ama iktidar bunu göremedi” diye konuştu.

CHP İKTİDARINDA ÜRETİCİ DESTEKLENECEK, SORUNLAR ÇÖZÜLECEK

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, CHP iktidarında hayvansal üretimin planlı bir şekilde yürütüleceğini. Sorunların tek tek çözülerek, başta yem olmak üzere gerekli önlemleri alıp hayvancılık geliştirerek süt üretiminin yeniden eski günlerine kavuşturulacağını da sözlerine ekledi.