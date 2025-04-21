Markette 300 TL, Üniversitede 200 TL! Üniversiteli tavukların yumurtaları daha hesaplı...

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ne göre, şubatta 4,10 lira olan yumurta fiyatları mart ayında yüzde 10,48 artarak 4,53 liraya çıktı.

Yumurtada geçen yılın mart ayına göre artış yüzde 66 olurken, haziran ayına göre yükseliş yüzde 136'ya ulaştı.

En ucuz protein kaynağı kümes yumurtasının kolisi 250 liradan, gezen tavuk yumurtasının kolisi ise 300 liradan satılırken, vatandaş daha uygun alternatif için üniversitelerin üretim merkezlerini tercih ediyor.

ÜNİVERSİTELİ YUMURTALAR DAHA UCUZ

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi'ne ait yaklaşık 3 bin tavuğun bulunduğu kümeste, özel yemlerle beslenen kanatlılardan elde edilen yumurtaların 30'lu kolisi satış mağazalarında 200 liradan satılıyor.

Mağazada kekikli tarhana, üzüm suyu, domates suyu gibi öğrenciler tarafından üretilen ürünler de piyasanın çok altında satılıyor.

Veterinerlik Fakültesi'nin gezen tavuklarından üretilen yumurtaların 30'lu kolisi de 200 liradan satılıyor. Akademisyenlere göre çiftlik ile gezen tavuk yumurtaları arasında da bir fark bulunmuyor.