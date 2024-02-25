Markette bıçaklı dehşet: 1 ölü, 2 yaralı

Kaynak: İHA
Markette bıçaklı dehşet: 1 ölü, 2 yaralı
Japonya’nın Sapporo şehrindeki bir markette yapılan bıçaklı saldırıda 1 çalışan yaşamını yitirdi, 2 çalışan yaralandı. Bıçaklı saldırgan ise olay yerinde gözaltına alındı.

Japonya'nın Hokkaido eyaletinde bıçaklı saldırı faciası yaşandı. Emniyetten elde edilen bilgilere göre, yerel saatle 06.50 sıralarında Sapporo şehrindeki bir markete giriş yapan erkek bir şüpheli, eline aldığı ekmek bıçağıyla 3 çalışanı yaraladı.

Gelen ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderilirken, 43 yaşındaki bıçaklı saldırgan Hirotaka Miyanishi cinayete teşebbüs şüphesiyle gözaltına alındı.

Hastaneye sevk edilen yaralılardan 40'lı yaşlarındaki bir erkek market çalışanı tüm müdahalelere rağmen yaşama tutunamadı. Tedavi altına alınan diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilişkin detaylı soruşturma başlatıldı.

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