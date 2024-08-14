Markette iç çamaşırını çıkartıp rafa koydu. Tepki yağdı... Ne kötü insansınız böyle

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Markette iç çamaşırını çıkartıp rafa koydu. Tepki yağdı... Ne kötü insansınız böyle

Bir kadının markette iç çamaşırını çıkarıp ekmek rafına koyması sosyal medyadaki kullanıcıların büyük tepkisini çekti.

Sosyal medyada etkileşim almak için çekilen videolara her geçen gün yüz binlercesi eklenirken, bu kez gündeme gelen video pes artık dedirtti.

İsmi açıklanmayan bir sosyal medya kullanıcısı, marketin ortasında iç çamaşırını çıkarttı ve ekmek rafına koydu. Kadın daha sonra olay yerinden hızla ulaşırken, olay sosyal medyada büyük tepkilere neden oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Kadının, markette bulunan diğer insanlara aldırış etmeden bunu yapması da dikkatlerden kaçmazken, bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu kadar çirkin bir şey izlememiştim" yorumunu yaptı.

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