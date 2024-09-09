Marketten aldığı yufkadan erimiş plastik çıktı

Bu kadarına da pes dedirten türden bir olay daha yaşandı. İnsan sağlığının hiçe sayıldığı bu olay ağızları açık bıraktı.

Zincir marketlerin birinde görülen olay şaşkınlık verdi. Bir vatandaş, marketten aldığı yufkanın içinde erimiş plastikle karşılaştı. Yufkanın o halini gören vatandaş neye uğradığını şaşırdı.

Adana'da yaşayan Hülya B. isimli bir vatandaş, BİM marketten aldığı yufka paketinde erimiş plastik parçası bulduğunu iddia ederek duruma tepki gösterdi.

Olay, merkez Seyhan ilçesinin Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşandı. Hülya B., satın aldığı yufka paketini börek yapmak için kullanırken, paketin son yufkasında mavi bir plastik parçası olduğunu fark etti. Bu duruma şaşıran Hülya B., yaşadığı olayı cep telefonuyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı.

"SAĞLIĞIMIZ TEHLİKE ALTINDA"

Hülya B., sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"BİM marketten yufka aldım. 1 paketi de börek yaptım sardım. Çıkana bakın arkadaşlar. Sağlığımız tehlike altında. Bu çıkan nedir? Markası bu çıkan sonuç bu. Nedir bu yani? Hiç mi kontrol edilmez? Bir daha bu marketten alışveriş yapmayacağım."

Hülya B.'nin bu paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve birçok kullanıcıdan tepki aldı. Vatandaşlar, gıda güvenliği konusundaki endişelerini dile getirerek, ilgili marketin ve yetkililerin duruma açıklık getirmesini talep etti. Olay sonrası BİM yetkililerinden henüz bir açıklama gelmezken, sosyal medya kullanıcıları da gıda ürünlerindeki kalite kontrolünün önemine dikkat çekti.

Gıda güvenliği konusunda artan endişeler ve bu tür olaylar, vatandaşların tüketici hakları konusunda daha bilinçli ve dikkatli olmalarını sağlıyor. Hülya B.'nin yaşadığı bu olay da tüketici olarak daha dikkatli olunması gerektiğini bir kez daha gösterdi.