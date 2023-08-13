Marketten ıspanak alan kadın paketten çıkanı görünce şoke oldu. "Tanrıya şükür yemedim"

Editör: Osmancan EROK

ABD’deki Michigan’ın Detroit kentinde yaşayan bir aile marketten aldığı ıspanağın içinden kurbağa çıkınca şok oldu.

Ispanağı kapalı pakette aldığını belirten Amber Worrick adlı kadın, alışverişten dönüp eve geldiğinde kızının pakette canlı kurbağa bulduğunu ve çığlık attığını söyledi.

‘HEMEN İADE ETTİM”

Ispanağı ve kurbağayı hemen mağazaya iade ettiğini belirten Worrick, market çalışanlarının parasını geri verdiğinin altını çizdi.

Olayı ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) havale ettiklerini aktaran Michigan Tarım ve Kırsal Kalkınma Departmanı Sözcüsü Jennifer Holton, Detroit Free Press'e, kimsenin olayla ilgili herhangi bir şikayette bulunmadığını söyledi. Market yetkilileri ise, kurbağanın açık havada yeni bir eve taşındığını bildirdi.

Kurbağa paketli ıspanağı alan kadın, “Tanrıya şükür ki kurbağayı yemedim” dedi.

Worrick, “Paketin üzerinde üç kez yıkandı gibi bir şey yazıyor. Yıkanmış olduğuna inanmıyorum, yoksa canlı bir kurbağayı yakalarlardı” dedi.