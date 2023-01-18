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Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde Yalova açıklarında 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba - 00:00
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Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi saat 22:38'de Marmara Denizi Yalova açıklarında 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu

Depremin derinliği 7.4 kilometre olarak açıkladı.

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