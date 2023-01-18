﻿Marmara Denizi'nde 3,1 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi saat 22:38'de Marmara Denizi Yalova açıklarında 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu
Depremin derinliği 7.4 kilometre olarak açıkladı.
Kandilli Rasathanesi saat 22:38'de Marmara Denizi Yalova açıklarında 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu
Depremin derinliği 7.4 kilometre olarak açıkladı.
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