Marmara Denizi'nde peş peşe artçı depremler!

Marmara Denizi Gemlik Körfezi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem büyük paniğe neden olurken, meydana gelen ilk depremin ardından çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.

Gemlik Körfezi olan orta şiddetteki deprem en çok Gemlik'in yanı sıra Mudanya, Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım ve diğer ilçelerde hissedildi.

Şehirde herhangi bir can kabı, yaralanma ve mal kaybı olmadığı bildirildi.

ARTÇI DEPREMLER SÜRÜYOR

Öte yandan meydana gelen 5.1'lik ilk depremin ardından çok sayıda artçı deprem de meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın verilerine göre Bursa'da artçı sarsıntılar devam ediyor.