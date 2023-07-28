Marmara Denizi'ndeki yolculuk kabusa döndü. Çığlıklar yükseldi yolcular bayıldı.

Fırtına bir anda çıktı, dalgalar yükseldi. Yolcularla birlikte kaptan bile ne yapacağını şaşırdı. Avşa Adası'ndan dün saat 15.00'te Avcılar İDO İskelesi'ne hareket eden deniz otobüsü, Marmara Denizi'nin ortasında fırtınaya yakalandı. Dalgalar deniz otobüsünü döverken yolcular dalgaların etkisi ile fenalaştı. Gemi kaptanı yolculara 4 kez sakin olmaları yolunda anons yapmak zorunda kaldı. Marmara Adası'na yanaşarak yolculuğuna devam eden kaptanın uyarıları etkili olmadı. Sürekli bulantı ile karşılaşan yolculardan 6'sı fenalaşırken, kaptan 1 saatlik rötar ardından deniz otobüsünü Avcılar'a ulaştırmayı başardı.

"KAPTAN BİLE KORKTU"

Deniz Otobüsünün kaptanı, son anonsunda 15 yıldan bu yana seferde olduğunu ilk kez böylesi bir durumla karşılaştıklarını söyledi.

BAYILANLAR OLDU

Benzer durum Avşa Adası-Yenikapı seferinde de yaşandı. Aynı saatlerde Yenikapı'ya hareket eden deniz otobüsünün yolcuları da korku dolu yolculuk geçirirken, yüksek sesle dua edenler görüldü.

Korku dolu anlar yolcuların yüzüne böyle yansıdı. Kadın aşırı derecede sallanan deniz otobüsünde çığlık atarken, çocuğun yüzüne korku böyle yansıdı