Marmara depremi için ezber bozan uyarı. 'Sadece İstanbul'u değil...'

Beklenen Marmara Depremi için ezber bozan açıklama Dokuz Eylül Üniversitesi’nde görevli olan Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den geldi. Sözbilir, İstanbul’un aslında her tarafının riskli olmadığını ve olası depremin Marmara’ya kıyısı olan 7 ili etkileyeceğini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Marmara depremi için ezber bozan uyarı. 'Sadece İstanbul'u değil...'

Gazete Oksijen’in haberine göre, dün Gemlik Körfezinde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem her ne kadar can ve mal kaybına neden olmasa da akıllara beklenen Marmara depremini getirdi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir konferans için gittiği Edirne’de ülkemizin fay hatları üzerinde durduğunu belirterek bir deprem ülkesi olduğunu ifade etti.

Sözbilir beklenen depremin Marmara’ya kıyısı olan 7 ili de etkileyeceğini açıkladı.

İstanbul’da alınması gereken önlemlerin Marmara’ya kıyısı olan tüm illerde uygulanması gerektiğini belirten Sözbilir yapıların depreme dirençli hale getirilmesinin can ve mal kayıplarını azaltacağını açıkladı.

Sözbilir, "Gerek AFAD gerekse valilik ve belediyeler gereken çalışmaları yapıyorlar' diye düşünüyorum. O çalışmalar çoğunlukla yapıların sağlamlığı açısından değerlendirilmeli. İstanbul'un aslında her tarafı riskli değil. Bir şehir dağlık ve tepelik alanlardan oluşuyorsa orada yıkım daha az olur. Çünkü altında sağlam kaya vardır, binası da belli ölçeklerde iyiyse yıkım daha düşük olacaktır" dedi.

Sözbilir, depremde İstanbul’un deniz seviyesine yakın ilçelerinin (Avcılar, Küçükçekmece) daha fazla etkileneceği belirterek bu yerlerde önlemlerin hızlandırılmasını şu sözlerle açıkladı: “İstanbul'un deniz seviyesine yakın kesimleri, Avcılar ve Küçükçekmece gibi yerler daha çok etkilenecek. Bu yerlerde eğer yapı-zemin etkileşimine bağlı olarak gereken önlemler alınmamışsa orada ciddi hasar olacaktır.

İstanbul'da 2003 yılında deprem master planları yapıldı. Arkasından ona bağlı olarak mikro bölgeleme çalışmaları ve kentsel dönüşüm çalışmaları yapıldı.

Kurumlar ve vatandaşlar ellerinden gelen katkıyı vermeye çalışıyor, bunu hızlandırmak lazım. Mademki fayın deprem üretme zamanı gelmiş, bu her an olabilir anlamına geliyor. Ona göre de her türlü önlemi hızlandırmak gerekiyor."

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