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Marmara için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Fırtınanın bugün sabah saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 01:16
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Marmara için fırtına uyarısı

Marmara için fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da sabah saatlerinden itibaren kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Vatandaşlardan ağaç devrilmesi, çatı uçması ile baca zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması istendi.

FERİBOT SEFERLERİNE OLUMSUZ HAVA ENGELİ

Fırtına nedeniyle deniz ulaşımında da tedbirler alındı. Çanakkale’nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine bugün ve yarın yapılması planlanan tarifeli feribot seferleri beklenen fırtına nedeniyle iptal edildi.

Yarın da Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferler elverişsiz hava şartları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

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