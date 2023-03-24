Marmara Üniversitesi’nden ‘Erdoğan’ın diploması’ açıklaması

Eski YÖK Başkanı ve Gelecek Partisi kurucu üyesi Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasını araştırdığını ancak bulamadığını söylemişti.

Marmara Üniversitesi, Erdoğan'ın diplomasıyla ilgili yapacağını duyurduğu açıklamayı paylaştı.

Üniversite tarafından yapılan paylaşım şu şekilde oldu:

"MARMARA ÜNİVERSİTESİ

KAMUOYUNA DUYURU

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın Marmara Üniversitesi'nden mezuniyeti ve diploması hakkında görsel ve yazılı basın ile sosyal medyada yer alan bilgi kirliliğinin ortadan kaldırılması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN 1974 yılında Üniversitelerarası Seçme Sınavı'na girmiş ve bu sınavın sonucunda verilen resmi sonuç belgesi ile "İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ne bağlı ve 4 yıllık eğitim veren "Aksaray İktisadi ve Ticari İlimler Yüksekokulu'na öğrencilik hakkı kazanmış ve aynı yıl 2443 öğrenci numarası ile bu okula resmen kayıt yaptırmıştır.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 1980-1981 eğitim öğretim yılı içinde sorumlu olduğu bütün derslerden başarılı olarak 1981 yılının Şubat ayında öğrenimini tamamlamıştır. Talebi üzerine 03 Nisan 1981 tarihinde dönemin dekanının imzasıyla düzenlenen 440-687 numaralı bir "geçici mezuniyet belgesi" kendisine verilmiştir. Söz konusu tarihte Yüksekokul, Ticari Bilimler Fakültesi'ne dönüştüğünden Cumhurbaşkanımızın mezuniyeti, dönemin diğer mezuniyetleri gibi, Ticari Bilimler Fakültesi'ne kayıtlı olarak gerçekleşmiştir.

1982 yılında Marmara Üniversitesi kurulmuştur. İstanbul'da o sıralar faaliyet gösteren diğer akademi, enstitü ve yüksekokullar ile birlikte Ticari Bilimler Fakültesi de Marmara Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Üniversitenin kuruluşu esnasında bu fakülte ve diğer üç fakülte "İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi" adı altında birleştirilmiştir.

01.Kasım.1991 yılında, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasını almak üzere resmi başvurusuna binaen gerekli inceleme ve işlemler yapılarak kendisine dönemin üniversite rektörü Prof. Dr. Orhan Oğuz ve fakülte dekanı Prof. Dr. Ömer Faruk Batirel'in imzalarıyla diploma verilmiştir. Cumhurbaşkanımızın diploma kaydı, aynı bölümden mezun olanların diploma kayıtlarıyla birlikte, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Lisans Diploma Defteri'nde bulunmaktadır. Diplomanın verildiğine dair kayıt 4694 kütük numarasına bağlı olup 8345 sayısı ile diploma numaralandırılmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın üniversite yıllarında aldığı bütün derslerin dökümünü ve başarı notlarını havi transkript belgeleri, öğrenci fişleri, dilekçeleri, fotoğrafları, askerlik tehiri ve mezuniyet kayıtları gibi olağan öğrencilik ve mezuniyet işlemlerine ilişkin belgeler, diğer mezunlarımızınki gibi üniversitemizde muhafaza edilmektedir.

Görsel ve yazılı basın ile sosyal medyada ortaya atılan iddiaların hiçbir hukuki ve resmi bir dayanağı yoktur.

Mezunumuz olması vesilesiyle iftihar ettiğimiz gerek Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hakkında gerekse ülkemizin güzide ve köklü üniversitelerinden biri olan Marmara Üniversitesi gıyabında mesnetsiz ithamlar üniversitemiz mensup ve mezunlarını rencide etmiştir. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.

Marmara Üniversitesi Rektörlüğü"

Cumhuriyet’ten Mehmet Oflaz'a konuşan Marmara Üniversitesi Rektörü Mustafa Kurt, “Yusuf Ziya Özcan’ın açıklaması dezenformasyondur” dedi.

14 Mayıs’ta yapılacak seçimler öncesinde ‘Erdoğan’ın diploması’ tartışmaları yeniden başladı. Cumhuriyet’e konuşan 11 Aralık 2007-11 Aralık 2011 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, “Ben merak ettiğim için gayri resmi olarak meseleyi sordurdum. Konu ile ilgili Marmara Üniversitesi’nde hiçbir kayıt olmadığını söylediler” ifadelerini kullanmıştı.

"BÖYLE BİR ŞEYİN MÜMKÜN OLMADIĞINI İFADE ETMEK İSTERİZ"

Özcan’ın açıklamasının ardından Cumhuriyet.com.tr, Marmara Üniversitesi Rektörü Mustafa Kurt’a ulaştı. Cumhuriyet’e konuşan Kurt, şunları kaydetti:

“Böyle bir şeyin mümkün olmadığını ifade etmek isteriz. Genel bir açıklamayı da bir saat içinde paylaşacağız. İddiayı... Herkes görecek, herkes belgeyi belge numarasıyla görecek. Öyle bir şey olması mümkün değil. Bize yazılı bir şey ulaşmadı açıkçası. Bundan evvelki rektörlere ulaştı mı diye baktım ben. Bizi üzen, Marmara Üniversitesi'ni çok üzen bir itham oldu. Gelen her öğrenci bir birey. Annesi babası dahi gelse veremeyiz, paylaşamayız. KVKK kuralları var. Yusuf Ziya Özcan’ın açıklaması dezenformasyondur"