Marmara'da alarm: Her yeri sardı

Kaynak: TRT Haber
Marmara'da alarm: Her yeri sardı

Marmara Denizi'nde, Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar tarafından yapılan son açıklamalara göre, tehlikenin görülme sıklığı arttı. Mevsimsel değişikliklerle birlikte bu, özellikle koylarda ve körfez bölgelerinde akıntılar yardımıyla yayılıyor.

Atlantik Okyanusu'nun yerlisi olan pusula denizanası, chrysaora hysoscella, iklim değişiklikleri ve gemi balast sularının etkisiyle Türkiye'nin kıyılarına ve Marmara Denizi'ne kadar yayılmış durumda.

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Bu tür, zehirli yapısıyla yüzme sezonunun başlamasıyla birlikte insan sağlığı için tehdit oluşturmakta. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Melek İşinibilir Okyar, Marmara Denizi'nde bu denizanasının görüldüğüne dair çok sayıda rapor ve görsel alındığını belirtiyor ve bu canlıların yoğunlukla bulunduğu bölgeler hakkında uyarılarda bulunuyor:

"Denizanaları, akıntılar, rüzgarlar ve dalgaların etkisiyle hareket eden pasif canlılardır. Aktif yüzme yetenekleri olmadığı için, doğal olaylar onları belirli bölgelere sürükler. Özellikle poyraz ve lodosun etkili olduğu Marmara Denizi'nde, bu canlıların toplandığı alanlar oluşur. Kıyısal bölgeler, koylar ve körfezler, denizanalarının sıklıkla rastlandığı yerlerdir. İzmit, Erdek, Bandırma ve Gemlik körfezleri ile İstanbul Boğazı'ndaki Sarıyer, Arnavutköy, Beşiktaş ve Yenikapı sahilleri bu tür için bilinen sıcak noktalardır."

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Prof. Dr. Okyar'a göre, denizanalarının Türk sahillerine ulaşmasında küresel ısınma ana etken olup, gemi balast suları da bu duruma katkıda bulunmaktadır. Okyar, "Denizanaları, organik kirliliğin bir göstergesi olarak kabul edilir. Kirli sularda daha dominant bir varlık gösterirler, çünkü ekosistem onların lehine dönüşür." diye ekledi.

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