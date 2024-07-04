Marmara'nın doğusu için sağanak uyarısı

Düzenleme: Kaynak: AA
Marmara'nın doğusu için sağanak uyarısı

Meteoroloji, Marmara'nın doğusu ile Kütahya'da yerel kuvvetli yağış beklendiğini ifade ederken, oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması tavsiye edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu ile Kütahya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren İstanbul Anadolu Yakası'nın doğusu, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik ile Kütahya çevrelerinde gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı tahmin edildiği belirtildi.

Öte yandan sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye edildi.

ekran-alintisi-003.jpg

Son Haberler
Ayşe Ateş’ten mahkeme flaş sözler: Cumhurbaşkanımızın da üzerinde karanlık güçler var Gündem
Ayşe Ateş’ten mahkeme flaş sözler: Cumhurbaşkanımızın da üzerinde karanlık güçler var
Mili takım skandalı UEFA’yı çark ettirdi Spor
Mili takım skandalı UEFA’yı çark ettirdi
Aliyev Vakfı, Vatikan'a çıkartma yaptı Dünya
Aliyev Vakfı, Vatikan'a çıkartma yaptı
Polis masa başında yakaladı. 32 bin lira ceza kesti Yerel Haberler
Polis masa başında yakaladı. 32 bin lira ceza kesti
Bolu'da fimlere konu olacak nikah şahitliği Yerel Haberler
Bolu'da fimlere konu olacak nikah şahitliği
Fenerbahçe yıldız forvete imzayı attırdı Spor
Fenerbahçe yıldız forvete imzayı attırdı
Putin Ukrayna’da savaşın nasıl biteceğini açıkladı Dünya
Putin Ukrayna’da savaşın nasıl biteceğini açıkladı