Marmara'nın doğusu için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'nın doğusu ile Kütahya için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, öğle saatlerinden itibaren İstanbul Anadolu Yakası'nın doğusu, Kocaeli, Bursa, Yalova, Sakarya ve Bilecik ile Kütahya çevrelerinde gök gürültülü sağanağın kuvvetli olacağı tahmin edildiği belirtildi.

Öte yandan sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye edildi.