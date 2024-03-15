Marmara’nın kâbusu haritalandırılacak

Dünya Bizim Gelecek Bizim yaklaşımıyla, İş Bankası ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin (ODTÜ) denizlerimizdeki kirliliğin önlenmesi ve ekosistemin sürdürülebilirliği için hayata geçirdiği işbirliği devam ediyor. İş Bankası tarafından bilimsel çalışmalara destek olmak üzere Aralık 2022'de ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsünün kullanımına sunulan "Deniz Kâşifi" adlı insansız su altı planörü, Marmara ve Akdeniz'deki araştırmalarının ardından oksijen seviyelerinin en aza indiği kritik dönemde rotasını tekrar Marmara Denizi'ne çevirdi.

Marmara'da yapılacak çalışma ile müsilaja da yol açabilecek riskler ilk defa detaylı bir şekilde araştırılacak ve kapsamlı bir veri seti ortaya konulacak.

Deniz Kâşifinin ikinci kez Marmara sularına indirilmesi vesilesiyle İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı ve Sürdürülebilirlik Lideri Gamze Yalçın, yaptığı konuşmada, aslında bilim dünyasının yıllar önce dikkat çektiği müsilaj sorununun, 2021'in yaz aylarında Marmara Denizi'nin üzerini kaplayan olağandışı, endişe verici görüntülerle kamuoyunun gündemine geldiğini ve görüntülerin kirliliğin boyutunu net bir şekilde gözler önüne serdiğini anımsattı.

Sürdürülebilirliği ilke edinmiş bir banka olarak denizlerin ve doğanın bu durumuna kayıtsız kalmalarının mümkün olmadığını ve deniz kirliliğini erkesin ortak meselesi olarak gördüklerini vurgulayan Yalçın, denizlerin yanında deniz kaynaklarını korumak ve sürdürülebilir kılmak için neler yapılabileceğine dair bilim insanları ve alanında uzman sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğine

Türkiye'de ilk kez kullanılan, İş Bankası tarafından ODTÜ bünyesindeki Deniz Bilimleri Enstitüsü'ne teslim edilen "Deniz Kâşifi" adlı insansız su altı planörü gider cihazı, rotasını tekrar Marmara Denizi'ne çevirdi.

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 14.'sü olan "Sudaki Yaşam" ile okyanusları, denizleri ve deniz kaynaklarını korumanın ve sürdürülebilir kullanmanın hedeflendiğine işaret eden Yalçın, bu amaca yönelik bilimsel bilginin artırılmasının ve araştırma kapasitesinin geliştirilmesinin kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Denizlerdeki kirliliğin azaltılması ve ekolojik den- genin sürdürülebilirliği için başka inisiyatifler de aldıklarını belirten Yalçın, bu konuda toplumu bilinçlendirmek ve çözüm üretebilmek amacıyla Türk Deniz Araştırmaları Vakfı tarafından düzenlenen 3. Marmara Denizi Sempozyumu'na ev sahipliği yaptıklarını; müsilajın bölgedeki canlı yaşamına etkilerine çözüm önerilerine ilişkin "Bir Umut Marmara" belgeseline destek verdiklerini, deniz kirliliğini azaltacak yatırımlara finansman sağlamak üzere 'Denizleri Koruyalım Kredisi’ni hazırladıklarını anlattı. Gamze Yalçın, bu alandaki çalışmalarını sürdüreceklerini vurgulayarak, "Dünyanın yaklaşık yüzde 70'ini kaplayan, oksijenin en az yüzde 50'sini üreten ayrıca pek çok kaynağı bize sunan okyanuslar ve denizler için hepimizin eylem sorumluluğu var" dedi.