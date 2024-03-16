Marmara’da korktuğumuz başımıza geldi. Tehlike çanları çalıyor

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı Marmara Denizi’deki değişimleri incelemek için ara ara dalış yapıyor.

Uzun yıllar sonra Marmara’da su sıcaklığının 3 derece daha yüksek olduğunu açıklayan uzman Sarı, görüş alanının 2 buket ila 3 metre civarında olduğunu ve yoğun bir plankton çoğalmasının yaşandığını belirtti.

Sarı açıklamalarında "Şu an 11- 12 derece civarında. Olması gereken su sıcaklığı ise 9 ya da en fazla 10 derece civarındaydı. Marmara, diğer denizlerimiz böyle ısınmaya devam ediyor" dedi. Çevre Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Öztürk ise, özellikle fosforlu hava koşullarının denizde söndürülmesinin Marmara'nın olumsuz ortamını olumsuz etkilediğini belirterek, "Mandıralar, atık su arıtma tesisleri, üretilmeler kesinlikle ileri kademeli arıtılmalıdır. Denizi 5 ile 10 yıl içerisinde kendini yeniler" ifadelerini kullandı.

Sarı ayrıca, Marmara Denizi'nde balon balığı, aslan balığı, uzun dikenli deniz kestanesi gibi istilacı türlerin tespit edilmediğini, ancak su sıcaklıklarının artmasıyla bu türlerin kuzeye doğru yayılma riskinin olduğunu aktardı.

"YOĞUN BİR ALG ÇOĞALMASI VAR"

Prof. Dr. Sarı, Marmara Denizi'ndeki su sıcaklıklarının uzun yıllar ortalamasının 3 derece daha yüksek olduğunu belirterek, "Su sıcaklıkları uzun ömürlerinin ortalaması 3 derece daha yüksek. Şu an 11, 12 derece civarında. Olması gereken su sıcaklığı ise 9 ya da en yüksek fazla 10 derece vardı.Marmara, diğer denizlerimiz gibi beslenmeye devam ediyor. Bu sene böyle devam ederse rekor düzeyde su sıcaklıkları ile karşılaşmak sürpriz olmaz.Son dalışımı yaklaşık 1 hafta önce yaptım.Görüş mesafesi 2 kabarcık 3 metre civarındaydı, görüş kötüydü.Yoğun bir plankton çoğalması var.körfezlerden, kıyılardan suyun renginin sarıdan turuncuya, kahverengiden koyu yeşile dönmeye devam edin" dedi.