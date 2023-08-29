Marmaray, Başkentray ve İZBAN 30 Ağustos'ta ücretsiz

Marmaray, Başkentray, İZBAN ve İstanbul Havalimanı Metrosu 30 Ağustos'ta ücretsiz hizmet verecek.

Marmaray, Başkentray ve İZBAN 30 Ağustos'ta ücretsiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre 30 Ağustos'ta Marmaray, Başkentray, İzban, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz oldu.

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