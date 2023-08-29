Marmaray, Başkentray ve İZBAN 30 Ağustos'ta ücretsiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre 30 Ağustos'ta Marmaray, Başkentray, İzban, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro seferleri ücretsiz oldu.