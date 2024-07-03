Marmaray durdu milli coşkuya ortak oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Marmaray durdu milli coşkuya ortak oldu

Marmaray sürücüsü, milli maçın coşkusuna kayıtsız kalamayınca treni durdurdu. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İstanbul'da gerçekleşen olayda, Marmaray sürücüsü, Avusturya - Türkiye maçını izleyen taraftarların coşkusuna kayıtsız kalamadı. Maç heyecanının dorukta olduğu anlarda, sürücü trenini durdurarak taraftarların sevincine ortak oldu. Bu beklenmedik hareket taraftarlar tarafından sevinçle karşılandı.

Kısa sürede viral hale gelen bu video, binlerce beğeni ve yorum alarak gündem oldu. Taraftarlar, Marmaray sürücüsünün bu davranışını takdir ederken, olayın video kaydını izleyenler de bu coşkulu anlara tanıklık etti.

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