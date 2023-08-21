Marmaray'da Erdoğan'ın fotoğrafına ilginç not. Tutamacı tutan şaşkına döndü

Marmaray'da tutamaç reklamındaki Erdoğan fotoğrafının üzerine "Sayende geçinemiyoruz" yazıldı.

Marmaray'da Erdoğan'ın fotoğrafına ilginç not. Tutamacı tutan şaşkına döndü

İstanbul'da Marmaray’da seyahat eden vatandaşlar, tutamaçta asılı duran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu "Türkiye Yüzyılı" reklamına yazılan yazıyı görünce şaşkına döndü. Kimliği belirsiz kişilerce tutamaçtaki reklama "Sayende geçinemiyoruz" yazıldı.

"SAYENDE GEÇİNEMİYORUZ"

Yazı, Marmaray'da seyahat eden bir vatandaş tarafından görüntülendi. Yüksek enflasyon ve devamlı olarak artan fiyatlar nedeniyle vatandaşlar, iktidara farklı şekillerde tepki gösteriyor. Marmaray'daki tutamaç reklamına yazılan "Sayende geçinemiyoruz" yazısının ne zaman ve kimler tarafından yazıldığı ise henüz bilinmiyor.

wp-001.jpg

TÜRKİYE YÜZYILI KAMPANYASI NEDİR?

"Türkiye Yüzyılı", Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Erdoğan’ın vizyonunu anlatan bir kampanya olarak geçtiğimiz ay başlatıldı. Kampanya kapsamında Erdoğan’ın fotoğrafının yer aldığı reklamlar, Marmaray'daki tutamaçlar dahil olmak üzere birçok yere asıldı. Çeşitli yerlere asılan afiş ve stickerlarda "Türkiye Yüzyılı", "Dünya Yeni Türkiye’yi Konuşuyor", "Türkiye’nin Gücüne Güç Katıyoruz" gibi sloganlar yer alıyor.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
Son Haberler
Trump seçim startını olaylı verdi. Cumhuriyetçilerin aday adayları belli oldu Dünya
Trump seçim startını olaylı verdi. Cumhuriyetçilerin aday adayları belli oldu
Depremzedelerin hayatta kalma mücadelesi daha çetin devam ediyor Güncel
Depremzedelerin hayatta kalma mücadelesi daha çetin devam ediyor
Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında. Reuters anketi sonuçlandı Ekonomi
Tüm gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında. Reuters anketi sonuçlandı
İlahiyatçı Cemil Kılıç Hacı Yakışıklı'nın anlamsız denklemini tek cümleyle bozdu Güncel
İlahiyatçı Cemil Kılıç Hacı Yakışıklı'nın anlamsız denklemini tek cümleyle bozdu
e-Devlet rekor kırdı. Giriş sayısı 3 milyarı aştı Güncel
e-Devlet rekor kırdı. Giriş sayısı 3 milyarı aştı
Ankara’da 2 bin 450 adet makaron ele geçirildi Güncel
Ankara’da 2 bin 450 adet makaron ele geçirildi