Marmaray'da Erdoğan'ın fotoğrafına ilginç not. Tutamacı tutan şaşkına döndü

İstanbul'da Marmaray’da seyahat eden vatandaşlar, tutamaçta asılı duran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu "Türkiye Yüzyılı" reklamına yazılan yazıyı görünce şaşkına döndü. Kimliği belirsiz kişilerce tutamaçtaki reklama "Sayende geçinemiyoruz" yazıldı.

"SAYENDE GEÇİNEMİYORUZ"

Yazı, Marmaray'da seyahat eden bir vatandaş tarafından görüntülendi. Yüksek enflasyon ve devamlı olarak artan fiyatlar nedeniyle vatandaşlar, iktidara farklı şekillerde tepki gösteriyor. Marmaray'daki tutamaç reklamına yazılan "Sayende geçinemiyoruz" yazısının ne zaman ve kimler tarafından yazıldığı ise henüz bilinmiyor.

TÜRKİYE YÜZYILI KAMPANYASI NEDİR?

"Türkiye Yüzyılı", Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Erdoğan’ın vizyonunu anlatan bir kampanya olarak geçtiğimiz ay başlatıldı. Kampanya kapsamında Erdoğan’ın fotoğrafının yer aldığı reklamlar, Marmaray'daki tutamaçlar dahil olmak üzere birçok yere asıldı. Çeşitli yerlere asılan afiş ve stickerlarda "Türkiye Yüzyılı", "Dünya Yeni Türkiye’yi Konuşuyor", "Türkiye’nin Gücüne Güç Katıyoruz" gibi sloganlar yer alıyor.