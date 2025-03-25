Marmaray'da İmamoğlu gerginliği: Tansiyon yükseldi iki grup birbirine girdi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu destekçileri ile, Ekrem İmamoğlu'na karşı bir grup, İstanbul'un en çok kullanılan toplu taşıma araçlarından biri olan Marmaray'da karşı karşıya geldi.

Marmaray'da gerginlik yaşayan iki grup arasında, Ekrem İmamoğlu karşıtı grubun "Hırsız Eko İstanbul'dan defol" sloganı atmasının ardından olaylar cereyan etti.

YOLCULAR VE GÜVENLİK MÜDAHALE ETTİ

İki grup arasında tansiyonun artması üzerine duruma güvenlik görevlileri ve yolcular müdahale ederek tarafları yatıştırdı.

İstanbul'da Marmaray'da seyahat eden yolcular da Ekrem İmamoğlu'na destek verenler ve karşıtları arasında çıkan tartışmaya şahit oldu.

Taraflar bir süre sonra sakinleşirken, yaşanan gerginlik fiziksel müdahaleye dönüşmeden son buldu.

Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.

İşte o anlar;