Marmaray'da İmamoğlu gerginliği: Tansiyon yükseldi iki grup birbirine girdi

Kaynak: Haber Merkezi
Marmaray'da İmamoğlu gerginliği: Tansiyon yükseldi iki grup birbirine girdi

İstanbul'un önemli toplu taşıma araçlarından Marmaray'da İmamoğlu gerginliği yaşandı. İmamoğlu destekçileri ve İmamoğlu karşıtları atılan sloganlar sonrasında tansiyon da artınca tartışmayı hararetlendirdi.

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu destekçileri ile, Ekrem İmamoğlu'na karşı bir grup, İstanbul'un en çok kullanılan toplu taşıma araçlarından biri olan Marmaray'da karşı karşıya geldi.

Marmaray'da gerginlik yaşayan iki grup arasında, Ekrem İmamoğlu karşıtı grubun "Hırsız Eko İstanbul'dan defol" sloganı atmasının ardından olaylar cereyan etti.

YOLCULAR VE GÜVENLİK MÜDAHALE ETTİ

İki grup arasında tansiyonun artması üzerine duruma güvenlik görevlileri ve yolcular müdahale ederek tarafları yatıştırdı.

İstanbul'da Marmaray'da seyahat eden yolcular da Ekrem İmamoğlu'na destek verenler ve karşıtları arasında çıkan tartışmaya şahit oldu.

Taraflar bir süre sonra sakinleşirken, yaşanan gerginlik fiziksel müdahaleye dönüşmeden son buldu.

Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kayda alındı.

İşte o anlar;

Son Haberler
Ozan Tufan İddialı konuştu: Diğer takımlar bizi çözemez
Ozan Tufan İddialı konuştu: Diğer takımlar bizi çözemez
Güney Kore'de orman yangınları faciası! Ölüler var
Güney Kore'de orman yangınları faciası! Ölüler var
Porsuk Çayı'nda cesedi bulunmuştu: Ünlü sanatçının ablası olduğu ortaya çıktı
Porsuk Çayı'nda cesedi bulunmuştu: Ünlü sanatçının ablası olduğu ortaya çıktı
Yozgat’ta 4 milyon fidan toprakla buluşacak
Yozgat’ta 4 milyon fidan toprakla buluşacak
Saraçhane eylemleri ile ilgili ilk tutuklama kararı geldi!
Saraçhane eylemleri ile ilgili ilk tutuklama kararı geldi!