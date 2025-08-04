Marmaray'da mide bulandıran görüntü. Pes artık!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul Marmaray’da çekilen bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Görüntülerde, bir erkeğin önünde oturan genç kızın saçlarını koklamaya çalıştığı anlar dikkat çekti.

İstanbul Marmaray’da kaydedilen bir görüntü sosyal medyada büyük tepki topladı. Yolculuk sırasında çekilen görüntülerde, bir erkeğin, önünde oturan genç kızın saçlarını koklamaya çalıştığı anlar yer aldı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, genç kızın arkasında oturan bir erkek yolcunun defalarca saçlarına doğru eğilerek koklamaya çalıştığı görülüyor.

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Genç kız ise yaşananlardan habersiz şekilde yolculuğuna devam ediyor.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, büyük infial yarattı. Pek çok kullanıcı, tacizci şahsın kimliğinin tespit edilip gerekli işlemlerin yapılması çağrısında bulundu. Olayla ilgili yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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