Marmaray’da Türkiye Kart dönemi

Kaynak: ANKA
Marmaray’da Türkiye Kart dönemi

Türkiye’nin 81 ilindeki toplu taşıma kartlarını tek bir çatı altında toplamayı hedefleyen Türkiye Kart Projesi’ne Marmaray ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı da dahil oldu.

İBB)Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında İstanbulkart'a ek olarak Türkiye Kart'ın da geçerli olması yönünde karar çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

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Toplantıda TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından işletilen Marmaray ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 81 ilde kullanılmak üzere hazırladığı ve pilot illerde kullanıma aldığı Türkiye Kart sistemine dahil edilmesine oy birliğiyle karar verildi. Buna göre, vatandaşlar Marmaray ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda Türkiye Kart da kullanabilecek. Türkiye Kart için bu hatlara uygulanacak tarifeye yönelik bir açıklama ise olmadı.

Diğer yandan her 2 hatta da İstanbulkart geçerli olmaya devam edecek.

Toplantıda, Sirkeci-Harem Arabalı Vapur Hattı'nın Yenikapı'ya taşınması teklifi ile İBB Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü uhdesindeki 94 araç için EDS muafiyeti teklifi, tekrar değerlendirilmek üzere alt komisyona havale edildi. Fatih'teki Seyyid Ömer Cami Aralığı Sokak ve Eski Vezir Sokağı ile Silivri'deki Küçükhasfırın Sokak ve Fikret Gündoğan Sokağı'nın yayalaştırılması teklifi onaylandı.

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