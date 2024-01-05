Marmaray'daki insanların yüzü her şeyi anlattı. İşte Türkiye’nin acı gerçeği

Kaynak: Haber Merkezi
Marmaray'daki insanların yüzü her şeyi anlattı. İşte Türkiye’nin acı gerçeği
Marmaray'da çekilen ve insanların yorgun ve mutsuz ifadelerini gözler önüne seren görüntüler gündem oldu.

Türkiye'deki insanların mutlu olmamalarının önünde ekonomik kriz, döviz kurları, işsizlik, geçim sıkıntısı, hayat şartları, çalışma şartları, liyakatsizlik gibi birçok etken bulunuyor.

Özellikle İstanbul'da bu etkenlerin üzerine eklenen trafik, hayat pahalılığı, hava kirliliği gibi etkenler de bulunuyor.

İstanbul'da bir metrobüs durağında yeni yılın ilk mesai gününde çekilen fotoğraftaki insanların yüz ifadeleri gündem olmuştu.

ODATV'nin paylaştığı, Marmaray'da çekilen video ise Türkiye'nin acı gerçeklerini tokat gibi yüzümüze çarptı. Görüntülerde yaşlısından gencine hiçbir yolcunun yüzünde mutluluğa dair bir ifade bulunmazken, insanların birçoğunun yorgunluktan uyuduğu, uyumayanların üstünde ise mutsuz bir yüz ifadesi yer aldığı görüldü.

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