Marmaris’te fırtına ağaçları yerinden söktü direkleri ortadan ikiye ayırdı

Kaynak: İHA
Marmaris’te fırtına ağaçları yerinden söktü direkleri ortadan ikiye ayırdı
Marmaris’te gece saatlerinde etkili olan ve sabah saatlerine kadar etkili olan fırtına vatandaşların hayatını olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarı sonrasında gece saatlerinde ilçede etkili olan rüzgar zaman zaman yerini fırtınaya bıraktı. Bazı mahallelerde ağaçlar devrilerek yolları kapattı.

Kimi yerlerde sokak lambaları ortadan ikiye ayrıldı. Vatandaşların ihbarları sonrasında ilgili yetkililer olay yerlerine sevk edildi ve devrilen ağaç ve sokak lambaları yollardan kaldırıldı.

MGM tarafından yapılan açıklamada olumsuz hava koşullarının yarın akşam saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

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