Marmaris’te kaçak kazı operasyonu! 5 tutuklama

Kaynak: İHA
Marmaris’te kaçak kazı operasyonu! 5 tutuklama

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaçak kazı yapan 6 kişi, yapılan operasyonla suçüstü yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Selimiye Mahallesi Kızılköy Sokak'ta kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda E.G., S.Ş., Y.Y., A.Ö., E.Ç. ve M.D. isimli şüpheliler kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Olay yerinde yapılan aramalarda 5 adet el yapımı patlayıcı kartuş, 1 adet 3D ultrason dedektör, 1 jeneratör, 2 hilti ve uç takımı ile kazıda kullanılan çeşitli aletler ele geçirildi.

Ayrıca muhtelif patlayıcı madde kalıntılarına rastlandı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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