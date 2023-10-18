Marmaris’te koyda mahsur kalan göçmenler kurtarıldı

Göçmen kaçakçıları tarafından tekne ile bırakıldıkları düşünülen göçmenler, Sahil Güvenlik ekiplerinden yardım istedi. Sahil Güvenlik ekipleri, koyda mahsur kalan 11 düzensiz göçmeni kurtardı.

Göçmen Kaçakçıları Terk Etti

Olay, Marmaris ilçesi Armella koyu mevkiinde meydana geldi. Göçmen kaçakçıları tarafından tekne ile koya terk edildiği düşünülen düzensiz göçmenler, yardım talebinde bulundu. Göçmenlerin durumunu fark eden çevredekiler, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Sahil Güvenlik Ekipleri Müdahale Etti

Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarma botu ve dalış timi düzensiz göçmenlerin bulunduğu bölgeye sevk edildi. Koyda mahsur kalan 11 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için karakola götürüldü.