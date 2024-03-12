Marmaris'te ormanı yakan sanığın 19 yıl hapis ve 190 bin TL para cezası onandı

21 Haziran 2022'de Marmaris'in Bördübet mevkisinde çıkan yangının etkisiyle 5 bin 700 kişilik personel ve birçok hava aracının katılımıyla kontrol altına alınmaya çalışıldığı, ancak 4 bin 392 hektarlık alanın kül olduğu belirtildi. İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının sabotaj şüphesi üzerine harekete geçti ve Sacit Ayhan'ın yangını çıkardığına dair delillere ulaştı.

Ayhan'ın yakalanması için başlatılan çalışmalar sonucunda, alkollü olduğu belirlenen Ayhan, ormanda yakalandı ve gözaltına alındı. İlk sorgusunda suçu itiraf eden Ayhan, daha sonra tutuklandı. Ardından başlatılan yargılama sürecinde, Ayhan'a verilen 19 yıl hapis cezası ve 190 bin TL para cezası İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 16'ncı Ceza Dairesi tarafından onaylandı. Karar Yargıtay'a taşındı ancak temyiz sebebi bulunmadığından reddedildi. Ayhan'ın avukatları, son kararın ardından temyiz talebinde bulunmadı.