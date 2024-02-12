Marmaris’te şiddetli lodos

Kaynak: İHA
Marmaris’te şiddetli lodos
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü ve AFAD uyarılarınca Muğla’da turuncu kodlu fırtına uyarısı yapıldı. Muğla’nın Marmaris ilçesinde şiddetli lodos etkisini gösterirken, denizciler teknelerini sağlama almak için gün içinde kontrollerini yaptı.

Marmaris’te denizin lodos etkisi ile dalgaların boyu mendirekleri aştı, özellikle sahil kesimlerindeki işletmeler şemsiyelerini kapatıp, masalarını sağlama aldı.

Denizciler teknelerini sağlama almak için halatlarını gün boyu kontrol ederken Kaymakam Nurullah Kaya şu saate kadar olumsuz bir durum bildirilmediğini, tüm ekiplerin teyakkuz halinde hazır beklediğini belirtti.

Yat limanındaki yatlar ve tekneler Marmaris Balıkçı Barınağı'ndaki tekne sahipleri meteorolojiden yapılan uyarıları dinlediklerini, bugün de halatları kontrol etmek için geldiklerini belirtti.

Barınakta küçük teknesi olan Şevket Gökmen "Fırtınaya karşı hazırlıklarımızı yaptık, halatlarımızı sağlamlaştırdım, teknen var mı derdin var, zevki sefası güzel cefası zor" dedi.

Başka bir tekne sahibi Oğuz Şentop, "Teknemi kontrol etmeye geldim, biraz su almış onu boşalttım" diye konuştu.

Her kış alışık olduğu bir durum olduğunu belirten tekne sahibi Yusuf Ziya Işık, "Dün de geldim kontrol ettim, akşamdan biraz sertleşmişti, dün yaptığımız kontrolü bugün de yaptık, tekneleri daha sıkı bağladık. Meteoroloji uyarı yapmıştı bu mevsimde bunlar olağan şeyler zaten. Allah kazasız belasız afetsiz versin" diyerek teknesini güvende tuttuğunu ifade etti.

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