Marmaris'te skuter temizliği

Son zamanlarda yoğun bir şekilde kullanılan skuterlerin hem gelişi güzel cadde, sokak, meydan, kaldırım, elektrik direkleri ile korkuluklara bırakılması üzerine Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Özellikle kaldırımlarda yayaların ve bebek arabalarının geçişine engel oluşturan skuterler, firma yetkilileriyle birlikte bulundukları yerlerden kaldırıldı.

Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, son zamanlarda kaldırımların bu araçlarla işgal edilmesi nedeniyle böyle bir uygulamaya gittiklerini belirterek, skuter kullanan vatandaşların araçları, cep otoparklarına park edilebileceğini belirtti. Denetimlerin bundan sonra da süreceğini kaydeden yetkililer, amaçlarının yayaların geçiş hakkını korumak olduğunu aktardı.