Scooterların son kurbanı CHP eski İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt oldu

Son yıllarda artan skuter kazalarına her gün bir yenisi ekleniyor. Skuterlerin son kurbanı ise CHP eski İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt oldu.

Samimi Haber’den İrem Çınar’ın haberine göre, Kadıköy Altıyol'da bir scooterın çarpması sonucu yere düşen Öğüt'ün kalçası kırıldı. Ambulans ile Kadıköy Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınan Kadir Gökmen Öğüt'e kalça kırığı ameliyatı yapıldı. Altıyol'da iki gün önce meydana gelen kazanın hemen ardından operasyon geçiren ve sağlık durumu iyi olan Öğüt bugün hastaneden taburcu olacak.

8 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

TÜİK tarafından 2022 yılı kaza istatistiklerine göre, elektrikli scooter kazalarında ise 8 kişi yaşamını kaybetti.

ELEKTRİKLİ SCOOTER KAZASI 1840

Ülkemizde geçen yıl 1840 elektrikli scooter kazası meydana geldi. 8 kişi yaşamını kaybetti. 4 kişi kaza yerinde yaşamını kaybederken, 5 kişi de daha sonra vefat etti. Elektrikli scooter kazalarında yaralanan sayısı ise 1554 oldu.

KADİR GÖKMEN ÖĞÜT KİMDİR?

Diş Hekimi, STK Yöneticisi, Siyasetçi, 24. Dönem İstanbul Milletvekili. 28 Kasım 1959’da Çankırı Çerkeş’te doğdu. Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirdi. Serbest diş hekimi olarak çalıştı. 1990 yılında İstanbul Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Üyeliği, Başkan Vekilliği ve Başkanlığı yaptı.

Kadir Gökmen Öğüt, 2011 genel seçimlerinde CHP’den 24. Dönem (12 Haziran 2011 - 7 Haziran 2015) İstanbul Milletvekili seçilerek TBMM’de yasama çalışmalarına katıldı. 24. Dönemde Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) üyesi oldu.Orta düzeyde İngilizce bilen Öğüt, evli ve 1 çocuk babasıdır.Kadir Gökmen Öğüt, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Kadıköy Belediye Başkanlığı için aday aday olmuştu.