Marmaris’te yangına karşı ağaçlar budanıyor

Marmaris’te elektrik tellerine değerek tehlike oluşturan ağaçlar belediye ekiplerince budanmaya başlandı.

KAYNAK: İHA
Marmaris’te yangına karşı ağaçlar budanıyor

Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, tüm ilçede elektrik tellerine değerek tehlike oluşturan ağaçlara yönelik budama çalışması başlattı. Ekipler en başta yangın riskinin daha yüksek olduğu orman alanlarında olan enerji nakil hatlarının etrafında çalışmalara ağırlık verdi.

Çalışmalar hakkında bilgi veren yetkililer, “Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstüne çıkmasıyla yangına çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında yangınlar meydana geliyor. İlçemizde bu riski en aza indirmek için belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bu nedenle sorumluluk alanımızda olmamasına rağmen özellikle kontrolsüz orman alanlarından geçen enerji nakil hatları etrafındaki ağaçları buduyoruz” şeklinde konuştu.

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