Komandolar marşlarla deprem bölgesinden ayrıldı. Halk alkışlarla uğurladı

Yaşanan depremlerden sonra arama kurtarma ve yardım faaliyetlerinin başında askerlerimiz geliyordu. Kastamonu'dan Hatay'a giderek arama-kurtarma çalışmalarında görev yapan 2700 komando, marşlar söyleyerek kentten ayrıldı.

HALK SEVGİ GÖSTERİSİNDE BULUNDU

Komandolar, 1 aylık görev süresinin ardından Hassa ilçesindeki Atatürk Caddesi'nde yürüyerek, 'Her şey vatan için' ve 'Vatan sana canım feda' sloganları attı. Askerler daha sonra komando marşını okuyarak kente veda etti. Çevrede komandoların geçişini izleyen depremzede vatandaşlar ise marşlara alkışla karşılık verdi. Çocukların da yürüyüşe eşlik ettikleri görüldü.