Mars'ta antik göl keşfedildi. Dünya'daki bütün göllerden büyük

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) raporuna göre, Caralis Kaosu bölgesinde bulunan Eridania Gölü, milyarlarca yıl önce 1 milyon kilometrekareyi aşan bir alanı kaplıyordu ve Hazar Denizi'nden üç kat daha büyüktü. Bu bulgu, Mars'ın geçmişte devasa su kütlelerine ev sahipliği yaptığını ve su açısından zengin bir gezegen olduğunu gösteriyor.

Mars, Dünya'nın sadece yarısı büyüklüğünde olabilir ancak düşük yerçekimi nedeniyle büyük jeolojik oluşumlara sahiptir. Kızıl gezegen, devasa kanyonlara ve volkanlara ev sahipliği yaparken, yeni keşfedilen bu antik göl, bu devasa özelliklerin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Avrupa Uzay Ajansı, Mars Express yörünge aracının Caralis Kaosu'ndaki bu antik göl yatağının yeni görüntülerini elde ettiğini duyurdu. Milyarlarca yıl önce su içerdiği tahmin edilen bu göl yatağı, büyük bir su kütlesinin izlerini taşıyor.

Göl yatağının bulunduğu bölgede, Mars'ın rüzgarları tarafından oluşturulan yükseltilmiş tepecikler gözlemleniyor. Bilim insanlarına göre, bu tepecikler, göldeki tozun rüzgarlar tarafından savrulmasıyla meydana gelmiş ve suyun gezegen yüzeyinden kaybolmasının ardından kuruyarak bugünkü şeklini almış. Bu, Mars'ın geçmişteki su varlığının ve jeolojik dinamiklerinin izlerini sunan önemli bir bulgu olarak değerlendiriliyor.

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