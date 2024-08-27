Mars'ta büyük keşif. Dünya'daki tüm göllerden daha büyük

Avrupa Uzay Ajansı'na göre, Caralis Kaosu'ta bulunan bu göl milyarlarca yıl önce 1 milyon kilometrekareden fazla bir alanı kaplıyordu ve Hazar Denizi'nin üç katı büyüklüğündeydi. Bu keşif, Mars'ın milyonlarca yıl önce su açısından zengin olduğunu ve devasa su kütlelerine ev sahipliği yaptığını belgeledi.

Mars Dünya'nın sadece yarısı kadar büyüklükte olsa da Mars'taki düşük yerçekimi nedeniyle jeolojik özellikleri de belirginlik gösteriyor.

Yani Mars Dünyamızdan çok daha büyük kanyonlara ve volkanlara sahip bulunuyor. Şimdi Mars'ın antik göllerinden birinin Dünya'da bilinen tüm göllerden daha büyük olduğuna ilişkin kanıtlar da bulundu.

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Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Mars Express yörünge aracının Caralis Kaosu adı verilen bir alanda bulunan antik göl yatağının yeni görüntülerini elde ettiğini açıkladı.

Milyarlarca yıl önce su ile dolu olduğu tahmin edilen bu göl yatağı, bir zamanlar 1 milyon kilometrekareden fazla bir alanı kaplıyordu.

MARS RÜZGARLARIYLA KURUYAN GÖL TEPECİKLER OLUŞTURDU

Mars'taki bu antik gölde yükseltilmiş tepeciklerle dolu bulunuyor. Bilim adamları bunların Mars rüzgarlarının tozu savurmasıyla oluştuğunu söylüyor.

Mars'ın yüzeyinden su kaybolduğunda toz tekrar kuruduğu için bugün görülen bu tepecikleri ortala çıkıyor.

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