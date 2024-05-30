Mars'ta gün batımı neden mavi görünür?

Kaynak: Haber Merkezi
Mars'ta gün batımı neden mavi görünür?

Güneş Sistemi'nin Güneş'ten itibaren dördüncü gezegeni olan Mars'ta gün batımları mavimsi görünür. İşte bunun nedeni...

Yüzeyindeki yaygın demir oksitten dolayı kızılımsı bir görünüme sahip olan ve "Kızıl Gezegen" olarak bilinen Mars, gökyüzünde de en kolay fark edilen gök cisimlerinden biridir.

Ancak Mars’ta gün batımı ve gün doğumu esnasında Güneş'in mavimsi görünmesi merak edilir. Bunun nedeni; Mars atmosferinin yüzeye yakın kısımlarında bulunan ince toz katmanı olmasıdır. Bu sebeple, gün içinde ise Mars’ın gökyüzü puslu ve kızıl görünür.

MARS’IN BİR GÜNÜ

Mars’ın bir gününe “sol” adı verilirken, bir sol, bir Dünya gününden 40 dakika uzundur.

Mars’ta olsaydık, Güneş’in doğuşu ve batışı arasında geçen sürenin Dünya’dakine benzer olduğunu fark edebilirdik.

Mars da Dünya gibi kendi ekseni etrafında batıdan doğuya doğru döner.

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