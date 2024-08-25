Mars'ta hayali UFO kazasını canlandırdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Mars'ta hayali UFO kazasını canlandırdı

Film sahnelerinin minyatürlerini tasarlayan bir yayınca, Mars'ta hayali bir UFO kazasını detaylı bir şekilde canlandırdı.

Film sahnelerinin minyatürlerini tasarlamakta ustalaşmış bir yayıncı, bu kez sınırları zorlayarak Mars’ta hayali bir UFO kazasını canlandırdı. Detaylara gösterdiği özenle bilinen sanatçı, bu eseriyle bilim kurgu severlerin dikkatini çekmeyi başardı.

Yayıncı, minyatür çalışmalarında kullandığı titiz tekniklerle ünlü ve bu sefer de Mars’ın kızıl yüzeyinde meydana gelen bir UFO kazasını gözler önüne serdi. Minyatür sahnede, Mars’ın taşlı zemini, devrilmiş UFO’nun parçaları ve etrafa dağılmış uzaylı figürleri yer alıyor. İzleyiciler, minyatürün adeta gerçek bir Mars görüntüsü kadar detaylı olduğunu belirterek çalışmayı takdir etti.

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