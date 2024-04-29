Martılar aç kalınca tarlalara dadandı

Kaynak: İHA
Martılar aç kalınca tarlalara dadandı
Sinop'ta martılar, av yasağı döneminde aç kalınca karınlarını doyurmak için tarlalarda görülmeye başlandı.

Sinop merkezde, balıkçı teknelerinin etrafında uçan ve tekneden düşen balıkları yiyerek beslenen martıların, av yasağı olduğu için denize açılamayan balıkçılar olmadığı için sahile yakın yerlerdeki tarlalara dadandığı ortaya çıktı.

Ekim için tarlalarını süren çiftçilerin traktörlerinin etrafında görülen martılar, tarlanın sürülmesi sonrası ortaya çıkan solucanları yiyerek beslenmeye başladılar.

Genellikle denizlerde görmeye alışılan martıların tarlalardaki solucan avı renkli görüntüler meydana getirdi.

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